В ФРГ подтвердили проведение обысков в связи с расследованием по "Северным потокам"

Представитель Генпрокуратуры отметил, что в квартире, где был обыск, проживает лицо, находящееся вне подозрений

БЕРЛИН, 1 июня. /ТАСС/. Германские следователи провели 25 мая во Франкфурте-на-Одере (земля Бранденбург) обыски в рамках расследования диверсий на "Северных потоках". Эту информацию, которую ранее распространила газета Süddeutsche Zeitung, подтвердила в четверг в ответ на запрос ТАСС представитель Генпрокуратуры ФРГ.

"В рамках расследования взрывов на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" прокуратура 25 мая 2023 года провела обыск в квартире во Франкфурте-на-Одере - там проживает лицо, находящееся вне подозрений", - указал представитель Генпрокуратуры, не приведя дополнительной информации.

По неофициальным данным Süddeutsche Zeitung, в квартире проживает женщина, которая в прошлом состояла в семейных отношениях с возможным участником диверсии на "Северных потоках" - 26-летним украинцем. Женщина проходит по делу как свидетель - она сотрудничает со следствием, говорится в статье. Она утверждает, что имеет общего ребенка с возможным подозреваемым.

Следователи взяли образцы ДНК ребенка, чтобы сравнить их с теми, что были найдены на яхте "Андромеда" - именно это судно, вероятно, использовалось для организации подрывов. Если ДНК совпадет, то у германского следствия появится конкретный подозреваемый, говорится в статье. Газета утверждает, что знает имя человека, о котором идет речь, но не разглашает его "по соображениям безопасности".

О том, что он каким-либо образом мог быть связан с официальными украинскими лицами, информации нет.