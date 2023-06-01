Байден упал на сцене после вручения дипломов выпускникам академии ВВС США

Глава государства споткнулся и упал на колено после того, как завершил вручать дипломы, подняться ему помогли военнослужащие ВВС США

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден упал в четверг на сцене после вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо. Фрагменты видеозаписи церемонии показали американские новостные телекомпании после того, как информация начала распространяться в соцсетях.

Глава государства споткнулся и упал на колено после того, как завершил вручать дипломы выпускникам. Подняться ему помогли военнослужащие ВВС США. Американский лидер вернулся на свое место и остался на церемонии до ее окончания.

Как отмечают журналисты пресс-пула Белого дома, президент, похоже, споткнулся о мешок с песком на сцене. Репортеры подчеркивают, что не видели, как Байден покинул церемонию, пока не обладают информацией о том, как он чувствует себя после падения. Церемония продолжалась около трех с половиной часов, в ней приняли участие 920 выпускников академии.

В марте 2021 года Байден два раза оступился и упал на колено, когда попытался быстро подняться по трапу президентского самолета перед вылетом в штат Джорджия. Состояние здоровья 80-летнего демократа Байдена неоднократно вызывало вопросы у республиканцев в Конгрессе.