США объявили о прекращении передачи РФ данных о своих вооружениях, подпадающих под ДСНВ

Также Соединенные Штаты отзывают визы, выданные российским специалистам для проведения инспекций на американской территории

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Власти США с 1 июня прекращают предоставлять РФ данные о статусе своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ, а также отзывают визы, выданные российским специалистам для проведения инспекций на американской территории. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Госдепартамента.

"Соединенные Штаты привержены полному и взаимному выполнению ДСНВ, - утверждается в документе. - В соответствии с этими обязательствами, США приняли законные контрмеры в ответ на текущее нарушение РФ ДСНВ. Объявленная РФ приостановка участия в ДСНВ является юридически недействительной. В связи с этим Россия по-прежнему связана обязательствами в соответствии с договором и нарушает его, не выполняя многие из своих обязательств".

"Начиная с 1 июня 2023 года США не предоставляют России предписанные договором уведомления, включая обновленные данные о статусе и месторасположении подотчетных соглашению систем, таких как ракеты и пусковые установки", - отмечается в заявлении. В нем говорится, что "США продолжают оповещать Россию о запусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ)", а также будут уведомлять Москву о военных учениях, согласно договоренностям от 1988 года.

Как говорится в заявлении, "США воздерживаются от содействия в проведении новых инспекционных действий на американской территории, согласно ДСНВ". В частности, "отзываются визы, выданные на основании ДСНВ российским инспекторам и пилотам, отказывается в выдаче таких виз, находящихся на рассмотрении".

В Госдепе подчеркнули, что "США с июня 2022 года были готовы содействовать российской инспекционной деятельности на американской территории в соответствии с ДСНВ и неоднократно заявляли России о своей готовности". По версии американской стороны, "Россия не воспользовалась правом на проведение инспекций и с августа 2022 года отказала США в праве проводить инспекции".

Согласно заявлению Госдепартамента, "США не будут предоставлять телеметрические данные о запусках ими МБР и БРПЛ" Москве. В документе утверждается, что Россия "отказывается от проведения встреч Двусторонней консультативной комиссии, и США не станут предоставлять телеметрические данные в одностороннем порядке".