Вашингтон и Эр-Рияд подтвердили приостановку переговоров между армией Судана и спецназом

Отмечается, что посредники будут готовы возобновить прерванные переговоры как только стороны дадут понять своими действиями, что они серьезно относятся к соблюдению перемирия

ДУБАЙ, 1 июня. /ТАСС/. Вашингтон и Эр-Рияд подтвердили приостановку переговоров в Джидде, которые шли между армией Судана и силами быстрого реагирования (спецназа). Об этом говорится в совместном заявлении США и Саудовской Аравии, опубликованном в четверг на сайте МИД королевства.

"Саудовская Аравия и Соединенные Штаты крайне обеспокоены серьезными нарушениями режима прекращения огня и принципов подписанного в Джидде соглашения как со стороны суданской армии, так и со стороны сил быстрого реагирования", - подчеркнули авторы заявления. "Как только стороны дадут понять своими действиями, что они серьезно относятся к соблюдению перемирия, посредники будут готовы возобновить прерванные переговоры, чтобы найти решение этого конфликта путем дипломатии", - указано в документе.

В среду армия Судана заявила, что приостанавливает участие своих представителей в переговорах с силами быстрого реагирования в Джидде. По данным телеканала Al Hadath, вооруженные силы проинформировали выступающих посредниками в переговорном процессе США и Саудовскую Аравию о своем решении и призвали оказать давление на спецназ, чтобы тот выполнял условия гуманитарного перемирия. Причиной такого решения стал отказ спецназа вывести своих бойцов из больниц и жилых домов. Ранее источники в суданских вооруженных силах сообщали, что это является основным условием, которое армия выдвигает силам быстрого реагирования в ходе переговорного процесса о гуманитарном перемирии.

Силы спецназа, со своей стороны, возложили на армию ответственность за нарушение условий режима временного прекращения огня, который был продлен в понедельник еще на пять дней. Как утверждается в официальном заявлении представителя сил быстрого реагирования в Twitter, армия атаковала несколько позиций сил спецназа и вела артиллерийский огонь в районах городов Омдурман и Северный Хартум.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало, являющимся его заместителем в этом органе. Основные противоречия между двумя структурами связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя указанными структурами возле военной базы в городе Мерове, а также в Хартуме. По данным профсоюза врачей Судана, с начала боев погибли не менее 866 мирных жителей.