В Киеве задержали четырех человек из-за недопуска жителей в бомбоубежище при больнице

Задержанным должностным лицам готовятся предъявить обвинения по статье уголовного кодекса о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, а охраннику - по статье об оставлении в опасности

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Глава администрации Деснянского района Киева, директор медицинского учреждения и его заместитель, а также охранник были задержаны в Киеве из-за недопуска граждан в бомбоубежище при больнице во время воздушной тревоги. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

В сообщении в Telegram-канале ведомства отмечается, что задержанным должностным лицам готовятся предъявить обвинения по статье уголовного кодекса о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, а охраннику - по статье об оставлении в опасности.

"Ранее в рамках следствия прокуроры совместно с полицией провели обыски в двух департаментах Киевской городской государственной администрации, помещении Деснянской районной государственной администрации и в медучреждении, где во время воздушной тревоги гражданам не предоставили доступ к укрытию. Следственные действия в рамках уголовного производства продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители столичных властей ответят за закрытые в Киеве бомбоубежища, и пригрозил им нокаутом. В вечернем обращении он отметил, что местные власти обязаны обеспечить круглосуточный доступ к укрытиям, иначе их представителей привлекут к ответственности правоохранительные органы.

В середине мая жители разных украинских городов столкнулись с тем, что во время воздушной тревоги бомбоубежища были закрыты. По данным украинского агентства ТСН, закрыто каждое второе укрытие. В частности, многочисленные жалобы поступали от жителей Киева. 17 мая глава столичной военной администрации Сергей Попко поручил проинспектировать все бомбоубежища в Киеве.

Во вторник Зеленский указал всем местным властям на необходимость обеспечить доступность бомбоубежищ в городах. Однако в ночь на 1 июня жители Киева вновь столкнулись с этой проблемой. Правительство Украины уже заявило о планах разработать изменения в законодательство, предусматривающие ужесточение уголовной ответственности за нарушение работы бомбоубежищ.