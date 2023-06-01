Главы МИД БРИКС поддержали дипломатические инициативы по конфликту на Украине

Министры призвали также "к полному и эффективному выполнению черноморской зерновой инициативы"

КЕЙПТАУН, 1 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на встрече в Кейптауне выступили в поддержку мирного урегулирования конфликта на Украине и полного выполнения зерновой сделки всеми сторонами. Об этом говорится в распространенном в Кейптауне совместном заявлении.

"Министры напомнили свои национальные позиции относительно ситуации на и вокруг Украины. Они с одобрением отметили предложения посредничества, направленные на мирное разрешение конфликта путем диалога и дипломатии", - говорится в документе.

Министры также призвали "к полному и эффективному выполнению черноморской зерновой инициативы", указывается в заявлении. Они подчеркнули важность того, чтобы зерно и удобрения достигали тех, кто находится в нужде.

Министерская встреча прошла под председательством министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. Во встрече принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.