Главы МИД стран БРИКС назвали энергетическую безопасность основой экономического развития

Министры призвали к созданию устойчивых глобальных цепочек поставок для обеспечения всеобщего доступа к источникам энергии

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 1 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран БРИКС считают обеспечение энергетической безопасности основой экономического развития и социальной стабильности и призывают к обеспечению всеобщего доступа к источникам энергии. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении глав МИД.

"Министры подчеркивают, что обеспечение энергетической безопасности является основой экономического развития, социальной стабильности, национальной безопасности и благосостояния всех народов мира, - указано в документе. Они [главы МИД] призвали к созданию устойчивых глобальных цепочек поставок и установлению предсказуемого и стабильного спроса на энергию, чтобы обеспечить всеобщий доступ к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии", - указано в документе.

Главы МИД стран БРИКС подчеркнули важность повышения энергетической безопасности и рыночной стабильности за счет укрепления производственных цепочек, продвижения открытых, прозрачных и конкурентных рынков и обеспечения защиты критически важной инфраструктуры. Министры иностранных дел осудили террористические атаки на критическую инфраструктуру, в том числе на ключевые энергетические объекты, и на другие уязвимые цели.