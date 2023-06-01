Главы МИД БРИКС призвали обеспечить доступ народу Судана к гуманитарной помощи

Министры выступили за немедленное прекращения огня

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 1 июня. /ТАСС/. Главы МИД стран БРИКС выразили обеспокоенность вспышкой насилия в Судане и призывают немедленно прекратить огонь и обеспечить беспрепятственный доступ местному населению к гуманитарной помощи. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении по итогам заседания министров иностранных дел стран БРИКС в Кейптауне.

"Министры выразили серьезную обеспокоенность вспышкой насилия в Судане. Они требуют немедленного прекращения огня и призывают обеспечить беспрепятственный доступ суданского народа к гуманитарной помощи", - говорится в итоговом документе.

Министры пяти стран приветствовали "усилия Африканского союза, Межправительственной организации по развитию (ИГАД) , Лиги арабских государств, ООН и Совета Безопасности по поиску путей выхода из продолжающегося кризиса", а также усилия сторон, задействованных в эвакуации иностранных граждан из Судана.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между двумя структурами связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя указанными структурами возле военной базы в городе Мерове, а также в Хартуме. По данным профсоюза врачей Судана, с начала боев погибли не менее 866 мирных жителей.