Главы МИД БРИКС призвали усилить систему контроля за вооружениями

Министры также отметили важность недопущения гонки вооружений в космосе

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 1 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) призвали усилить международную систему контроля за вооружениями и нераспространением химического и биологического оружия. Об этом говорится в их совместном заявлении, принятом в четверг на встрече в Кейптауне.

"Министры призвали усилить систему контроля над оружием, разоружением и нераспространением, включая Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) и Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО)", - говорится в тексте.

Министры также отметили важность недопущения гонки вооружений в космосе и необходимость проведения "переговоров по принятию юридически обязывающих многосторонних инструментов" в этой сфере.