Главы МИД стран БРИКС договорились укреплять сотрудничество по ключевым направлениям

В итоговом совместном заявлении подчеркивается, что сотрудничество в рамках объединения основано "на взаимном уважении и понимании, равенстве, солидарности, открытости, инклюзивности и консенсусе"

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 1 июня. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) подтвердили приверженность укреплению сотрудничества внутри группы по важнейшим направлениям, которые включают политическую, экономическую, финансовую сферы, область безопасности, культуру и взаимодействие между людьми. Об этом говорится в итоговом совместном заявлении глав МИД стран БРИКС, которые провели встречу в четверг в южноафриканском городе Кейптауне.

Подчеркнуто, что сотрудничество в рамках БРИКС основано "на взаимном уважении и понимании, равенстве, солидарности, открытости, инклюзивности и консенсусе".

"Министры выразили озабоченность по поводу применения односторонних мер, несовместимых с принципами Устава ООН, которые способны привести к негативным последствиям, особенно в развивающихся странах, - указано в заявлении. - Они подтвердили приверженность к расширению и совершенствованию глобального управления путем продвижения более гибкой, эффективной, действенной, представительной и подотчетной международной многосторонней системы".

Министерская встреча прошла под председательством министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. Во встрече принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.