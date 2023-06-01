Главы МИД стран БРИКС приветствовали возвращение Сирии в ЛАГ

В совместном заявлении, принятом министрами пяти стран по итогам совещания в Кейптауне сказано, что участники встречи выразили поддержку "всем конструктивным усилиям, направленным на политическое урегулирование ситуации в Сирии"

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 1 июня. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран - членов БРИКС приветствовали возвращение полноправного членства Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ). Об этом говорится в совместном заявлении, принятом министрами пяти стран по итогам совещания в Кейптауне.

"Министры приветствуют полноправное возвращение Сирийской Арабской Республики в Лигу арабских государств, которое состоялось 7 мая 2023 года", - указывается в заявлении. Участники встречи в Кейптауне выразили свою поддержку "всем конструктивным усилиям, направленным на политическое урегулирование ситуации в Сирии, которые предполагают уважение ее суверенитета и территориальной целостности".

Членство Дамаска в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года в разгар внутреннего кризиса, переросшего в вооруженный конфликт. После землетрясения 6 февраля большинство арабских государств пошло на сближение с Сирией и оказало ей значительную гуманитарную помощь.