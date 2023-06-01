Трамп посоветовал упавшему на церемонии в академии ВВС США Байдену быть осторожнее

Бывший президент Соединенных Штатов выразил надежду, что действующий глава американской администрации не пострадал

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп на мероприятии в штате Айова прокомментировал падение в четверг действующего главы американской администрации Джо Байдена на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в Колорадо, пожелав ему быть осторожнее и выразив надежду, что тот не пострадал.

"Надеюсь, он не пострадал, - сказал Трамп, комментируя этот инцидент. - Ему надо быть осторожнее".

Ранее пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер сообщила журналистам из пресс-пула Белого дома, что Байден "в полном порядке". По ее словам, руководитель вашингтонской администрации поднялся на борт президентского самолета "с широкой улыбкой". Как отметили репортеры, глава государства, когда его спросили, как он себя чувствует, "пробормотал что-то, что было трудно расслышать за ревом двигателей самолета".

Церемония вручения дипломов, в которой принял участие американский лидер, продолжалась около трех с половиной часов, в ней приняли участие 920 выпускников академии.

В марте 2021 года Байден два раза оступился и упал на колено, когда попытался быстро подняться по трапу президентского самолета перед вылетом в штат Джорджия. Состояние здоровья 80-летнего демократа Байдена неоднократно вызывало вопросы у республиканцев в Конгрессе.