1 июня, 21:01

Главы МИД БРИКС призвали к сотрудничеству в деле защиты прав человека

Стороны договорились и впредь относиться ко всем правам человека на основе справедливости и равноправия

КЕЙПТАУН /ЮАР/. 2 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) призвали сотрудничать для защиты и поддержки прав человека и основных свобод. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам совещания глав МИД БРИКС.

"Министры вновь заявили о необходимости сотрудничества всех стран в деле поощрения и защиты прав человека и основных свобод в соответствии с принципами равенства и взаимного уважения", - указывается в документе.

Стороны договорились и впредь относиться ко всем правам человека, включая право на развитие, на основе справедливости и равноправия и намерены укреплять сотрудничество по этим проблемам как в рамках БРИКС, так и на многосторонних форумах, включая Генеральную Ассамблею ООН и Совет по правам человека, "конструктивно и без двойных стандартов", подчеркивается в заявлении. 

Теги:
БразилияЮАРИндияРоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация