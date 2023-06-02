Главы МИД БРИКС призвали к сотрудничеству в деле защиты прав человека

Стороны договорились и впредь относиться ко всем правам человека на основе справедливости и равноправия

КЕЙПТАУН /ЮАР/. 2 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) призвали сотрудничать для защиты и поддержки прав человека и основных свобод. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам совещания глав МИД БРИКС.

"Министры вновь заявили о необходимости сотрудничества всех стран в деле поощрения и защиты прав человека и основных свобод в соответствии с принципами равенства и взаимного уважения", - указывается в документе.

Стороны договорились и впредь относиться ко всем правам человека, включая право на развитие, на основе справедливости и равноправия и намерены укреплять сотрудничество по этим проблемам как в рамках БРИКС, так и на многосторонних форумах, включая Генеральную Ассамблею ООН и Совет по правам человека, "конструктивно и без двойных стандартов", подчеркивается в заявлении.