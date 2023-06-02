Главы МИД стран БРИКС договорились об укреплении сотрудничества в сфере развития ИИ

Встреча прошла под председательством министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 1 июня. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) подтвердили свою приверженность развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) ради экономического и технологического роста человечества. Об этом говорится в итоговом совместном заявлении глав МИД стран БРИКС, которые провели встречу в четверг в Кейптауне.

"Министры подчеркнули важность ответственного и этичного развития и использования искусственного интеллекта в целях социально-экономического развития и инклюзивного роста всех обществ. Они поддержали общение и сотрудничество в области технологии ИИ для обеспечения взаимной выгоды, призвали к укреплению международного управления ИИ и поощрению политических обменов и диалогов по ИИ с целью экспорта для установления эффективного глобального управления с целью защиты прав человека и стимулирования [внедрения] инноваций и экономического роста", - говорится в заявлении.

Однодневная министерская встреча прошла в гостиничном комплексе "Двенадцать апостолов", расположенном под одноименной горной грядой на западе Кейптауна. Она прошла под председательством министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. Во встрече принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.