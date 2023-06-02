В Сингапуре открывается форум по безопасности "Шангри-Ла диалог"

В нем будут участвовать главы и высокопоставленные представители оборонных ведомств, вооруженных сил и разведывательных структур из 49 стран

ТОКИО, 2 июня. /ТАСС/. Крупнейший в Азиатско-Тихоокеанском регионе форум по безопасности "Шангри-Ла диалог" открывается в пятницу в Сингапуре. В международном форуме примут участие главы и высокопоставленные представители оборонных ведомств, вооруженных сил и разведывательных структур из 49 стран, включая США, Китай, Японию, Австралию и страны Евросоюза.

В рамках четырехдневного форума, в котором примут участие порядка 600 представителей разных государств, планируется проведение многочисленных пленарных заседаний и специальных сессий по широкому спектру тем, включая угрозы для безопасности на фоне кибернетической и технологической конкуренции, региональная ядерная безопасность, стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, снижение региональной напряженности. Особое внимание, как ожидается, будет приковано к выступлению главы Пентагона Ллойда Остина на пленарной сессии под названием "Лидерство США в Индо-Тихоокеанском регионе" и выступлению министра обороны Китая Ли Шанфу, который представит новые инициативы Китая в области безопасности в ходе одноименной сессии.

Официально тема ситуации на Украине не заявлена в названии какой-либо из сессий, однако можно ожидать, что эта проблематика будет в той или иной форме фигурировать в ходе большинства дискуссий и выступлений на форуме. На сессии под названием "Безопасность в Евроатлантическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах" ожидается участие министра обороны Украины Алексея Резникова.

В центре внимания форума будут главы оборонных ведомств США и Китая в контексте сообщений о том, что Пекин ответил отказом на предложение Вашингтона провести на полях сингапурской конференции по безопасности встречу Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу. Комментируя информацию, опубликованную газетой The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу Пентагона, Белый дом отметил, что прямые контакты между представителями оборонных ведомств США и Китая критически важны для избежания эскалации соперничества двух стран до конфликта. Министерство обороны Китая в свою очередь подчеркнуло, что американские власти должны создать необходимые условия для общения глав оборонных ведомств США и Китая.

Ожидается, что на полях форума в Сингапуре впервые пройдут четырехсторонние переговоры глав оборонных ведомств Австралии, США, Филиппин и Японии. Как сообщали японские СМИ, в новом для себя формате стороны обсудят проблемы региональной безопасности и вопросы укрепления оборонного сотрудничества. Также предполагается, что одной из ключевых тем четырехсторонних переговоров станет противодействие активности КНР на море. Отмечалось, что участники переговоров намерены обсудить возможность совместного патрулирования акватории Южно-Китайского моря, направленного против "односторонних действий" Пекина в этом регионе.

О форуме

"Шангри-ла диалог" проводится ежегодно начиная с 2002 года, в 2020 и 2021 годах форум отменяли из-за пандемии коронавируса. Организатором крупнейшего в Азиатско-Тихоокеанском регионе форума по безопасности выступает Международный институт стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies). В прошлом году из-за ситуации на Украине организаторы отозвали приглашение российской стороне принять участие в форуме, в этом году приглашение РФ не направлялось.