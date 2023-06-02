Главы МИД БРИКС признали важность вовлечения женщин в мирные процессы

Об этом сказано в совместном заявлении, принятом по итогам совещания в Кейптауне

КЕЙПТАУН /ЮАР/. 2 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) признали важность вовлечения женщин в мирные процессы и разрешение конфликтов. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом в четверг по итогам совещания глав МИД БРИКС в Кейптауне.

"Министры признали важность вовлечения женщин в мирные процессы, включая предотвращение и разрешение конфликтов, миротворчество, постконфликтное восстановление, развитие и поддержание мира", - отмечается в документе.