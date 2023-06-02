1 июня, 22:23

Главы МИД БРИКС признали важность вовлечения женщин в мирные процессы

Об этом сказано в совместном заявлении, принятом по итогам совещания в Кейптауне

КЕЙПТАУН /ЮАР/. 2 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) признали важность вовлечения женщин в мирные процессы и разрешение конфликтов. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом в четверг по итогам совещания глав МИД БРИКС в Кейптауне.

"Министры признали важность вовлечения женщин в мирные процессы, включая предотвращение и разрешение конфликтов, миротворчество, постконфликтное восстановление, развитие и поддержание мира", - отмечается в документе. 

Теги:
БразилияЮАРИндияРоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация