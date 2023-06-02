Британский кабмин отказался предоставить следствию полный доступ к переписке Джонсона

Как отметили в секретариате правительства, личные сообщения экс-премьера не имеют отношения к предмету разбирательства

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Правительство Великобритании отказалось раскрывать полное содержание переписки экс-премьера страны Бориса Джонсона в рамках публичного расследования, посвященного реакции британских властей на пандемию COVID-19. В четверг секретариат кабмина объявил, что в судебном порядке оспорит требование руководящей расследованием баронессы Хезер Хеллетт предоставить ей неотредактированные версии сообщений, которыми Джонсон обменивался с подчиненными.

В секретариате указали, что Хеллетт превышает свои полномочия, так как ранее уже получила запрошенные материалы с перечнем изъятий, позволяющих не нарушать права нынешних и бывших министров на частную жизнь. Было подчеркнуто, что новый запрос представляет собой "необоснованное вторжение в другие аспекты работы правительства", не имеющие отношения к предмету разбирательства. При этом во всем остальном кабмин обещает продолжать сотрудничать с расследованием.

Запрос Хеллет касается сообщений, которые Джонсон и его советник Генри Кук отправляли и получали в мессенджере WhatsApp (принадлежит запрещенной в РФ и признанной экстремистской корпорации Meta), в том числе в групповых чатах, c 1 января 2020 по 24 февраля 2022 года, календарей с расписаниями встреч премьера и его записных книжек за тот же период. Сам Джонсон заявил, что готов передать руководителю расследования требуемые материалы, однако в настоящий момент он не имеет доступа к переписке в WhatsApp за 2020 год, так как она хранится на его старом телефоне. Несколько лет назад спецслужбы рекомендовали Джонсону больше им не пользоваться из-за угрозы взлома устройства злоумышленниками.

Как отмечают британские политические обозреватели, правительство не хочет создавать неудобный для себя прецедент, так как в будущем Хеллетт может потребоваться доступ к переписке нынешнего главы правительства Риши Сунака, который возглавлял Минфин в кабинете Джонсона и участвовал в формировании эпидемиологической политики правительства.