1 июня, 23:05

Главы МИД БРИКС указали на негативное влияние односторонних санкций на мировую экономику

Кроме того, министры отметили, что ситуация осложняется односторонними экономическими принудительными мерами

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 2 июня. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) указали на негативное влияние односторонних санкционных мер на мировую экономику. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном в четверг по итогам встречи в Кейптауне.

"Министры признали влияние односторонних подходов, нарушающих международное право, на мировую экономику, а также отметили, что ситуация еще более осложняется односторонними экономическими принудительными мерами, такими как санкции, бойкоты, эмбарго и блокады", - отмечается в тексте.

Министерская встреча прошла под председательством министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. Во встрече принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. 

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БразилияЮАРИндияРоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
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