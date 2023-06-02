Зеленский обсудил с Шольцем увеличение числа участников "саммита мира"

Они в том числе затронули темы поддержки Киева в оборонной сфере и санкций против России

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем подготовку к "саммиту мира" и увеличение числа его участников, их встреча прошла на полях саммита Европейского политического сообщества, который состоялся в четверг в Молдавии. Об этом говорится в опубликованном на сайте офиса президента Украины сообщении.

"Владимир Зеленский выразил благодарность Олафу Шольцу за поддержку украинской формулы мира и готовность приобщиться к ее реализации. Стороны обсудили совместную подготовку к глобальному саммиту мира и вовлечение в него максимально широкого круга участников", - указывается в тексте.

Отмечается, что они также подняли тему поддержки Киева в оборонной сфере и санкций против России.

В офисе президента Украины заявили, что до этого украинский лидер встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Зеленский также обсудил с ним подготовку к "саммиту мира" и рассказал о ситуации на передовой и ожиданиях руководства Украины от саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле.

Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати (G20), выдвинул "план достижения мира" из десяти пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины. Как заявила тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, инициатива киевского режима по проведению "мирного саммита" на площадке ООН является пиар-акцией Вашингтона.