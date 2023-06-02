Главы МИД БРИКС планируют вновь встретиться осенью на полях ГА ООН

Стороны выразили полную поддержку председательству ЮАР в нынешнем году

КЕЙПТАУН /ЮАР/. 2 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) ожидают, что их следующая встреча пройдет на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, открытие которой состоится в сентябре этого года. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам совещания глав МИД (СМИД) БРИКС, прошедшего в четверг в Кейптауне.

"Министры с нетерпением ожидают следующей встречи глав МИД стран БРИКС, которая пройдет на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и будет организована Россией в качестве страны, приступающей к обязанностям председателя БРИКС в 2024 году", - указывается в документе.

Помимо этого, отмечается, что главы МИД выразили полную поддержку председательству ЮАР в 2023 году и свою приверженность совместной работе по успешному проведению 15-го саммита БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге на период с 22 по 24 августа.