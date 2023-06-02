Главы МИД БРИКС призвали развитые страны выполнить обязательства по климатической повестке

Министры выразили обеспокоенность тем, что цель "по совместному привлечению $100 млрд к 2020 году и ежегодно до 2025 года" на борьбу с климатическими изменениями не достигнута

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 2 июня. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) подчеркнули необходимость выполнения развитыми странами своих обязательств по борьбе с климатическими изменениями. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном в четверг по итогам встречи в Кейптауне.

Министры "подчеркнули важность выполнения развитыми странами своих обязательств по предоставлению технологии и достаточного, предсказуемого, своевременного, нового и дополнительного климатического финансирования, которое уже давно необходимо для оказания помощи развивающимся странам в решении проблемы изменения климата", отмечается в тексте. Главы МИД БРИКС также "выразили обеспокоенность тем, что цель развитых стран по совместному привлечению $100 млрд к 2020 году и ежегодно до 2025 года" на борьбу с климатическими изменениями "не была достигнута", и призвали страны "выполнить свои обязательства" в этом направлении.

Министерская встреча БРИКС прошла под председательством министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. Во встрече принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров.