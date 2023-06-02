Это произошло из-за «фактического запрета» на краткосрочную аренду жилья, передает The Wall Street Journal со ссылкой на иск

ТАСС, 2 июня. Онлайн-сервис аренды жилья Airbnb подал иск против властей Нью-Йорка из-за закона, который, как утверждается в иске, представляет собой "фактический запрет" на краткосрочную аренду жилья в городе. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на иск.

"Схема регистрации ограничивает краткосрочную аренду, в ее рамках требуется обширное раскрытие личной информации и принятие бессрочного соглашения с запутанными правилами, разбросанными по сложной сети законов, кодексов и постановлений", - цитирует газета иск Airbnb.

В письме, направленном хозяевам жилья в Нью-Йорке, Airbnb назвал новые правила обременительными, пишет The Wall Street Journal.

Нью-Йорк является одним из основных рынков Airbnb. В 2022 году годовой чистый доход Airbnb от размещения недвижимости в городе составил $85 млн, сообщает газета со ссылкой на иск.