Главы МИД БРИКС выразили обеспокоенность продолжающимися конфликтами на Ближнем Востоке

Стороны также одобрили совместное заявление замминистров иностранных дел и специальных посланников БРИКС, принятое 26 апреля на их встрече

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 2 июня. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) выразили обеспокоенность по поводу продолжающихся конфликтов в регионе Ближнего Востока. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном в четверг по итогам встречи в Кейптауне.

"Министры выразили серьезную обеспокоенность продолжающимися конфликтами в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также одобрили совместное заявление заместителей министров иностранных дел и специальных посланников стран БРИКС, [принятое] на их встрече 26 апреля 2023 года", - отмечается в тексте.

26 апреля в Кейптауне прошла встреча в гибридном формате заместителей глав МИД и спецпредставителей стран БРИКС по Ближнему Востоку и Северной Африке, в ходе которой состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в регионе. В принятом по ее итогам заявлении участники встречи, среди прочего, призвали международное сообщество активизировать усилия по поддержке стран региона в целях содействия развитию и миру, а также разрешению региональных конфликтов посредством диалога и инклюзивных консультаций на основе координации и сотрудничества.