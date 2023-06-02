Помощник Байдена обсудил с коллегами из Израиля сотрудничество РФ и Ирана

На встрече также была затронута тема поддержки Украины

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с должностными лицами Израиля в четверг затронул вопрос о сотрудничестве в сфере безопасности между Россией и Ираном, а также отметил необходимость поддержки Украины. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, Салливан принял в Белом доме главу Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби и израильского министра стратегического планирования Рона Дермера, чтобы обсудить широкий круг региональных и международных вопросов, "вызывающих общую озабоченность". "Салливан <...> обсудил нашу общую обеспокоенность углублением Россией связей в военной сфере с Ираном и важность поддержки Украины, защищающей ее территорию и граждан, в том числе от иранских беспилотников", - отметили в Белом доме.

Салливан, Ханегби и Дермер также "продолжили обсуждение углубленной координации с целью предотвращения получения Ираном ядерного оружия и противодействие угрозам", которые якобы представляют Тегеран и подконтрольные ему силы. Салливан "подтвердил, что целями администрации [США] являются дальнейшее укрепление безопасности Израиля и его экономическая интеграция на Ближнем Востоке". Помощник президента США также "подчеркнул необходимость дополнительных шагов для улучшения условий жизни палестинцев, что имеет ключевое значение для обеспечения большего процветания и интеграции в регионе".

Сотрудники вашингтонской администрации ранее неоднократно заявляли о планах противодействовать, в том числе путем введения санкций, военно-техническому сотрудничеству России и Ирана. Как утверждал в мае координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Иран поставляет России главным образом беспилотные летательные аппараты, а также артиллерийские снаряды и боеприпасы для танков. По версии Кирби, Иран хочет закупить у РФ ударные вертолеты, радары и учебно-боевые самолеты Як-130, другую военную технику на миллиарды долларов.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства. В ноябре 2022 года глава МИД Ирана заявил, что республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине.