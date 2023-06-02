Южная Корея ввела санкции против хакерской группировки из КНДР

Эта мера вводится в ответ на попытку Корейской Народно-Демократической Республики запустить разведывательный спутник

СЕУЛ, 2 июня. /ТАСС/. Правительство Южной Кореи ввело санкции против хакерской группировки Kimsuky, связанной с военной разведкой КНДР и занимавшейся сбором информации о передовых технологиях, в том числе связанных с разработкой спутников. Об этом в пятницу сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

"Наше правительство вводит первые в мире односторонние санкции против этой хакерской группировки. Они собирали для властей Северной Кореи данные от частных лиц и организаций в сфере внешней политики, безопасности и обороны", - сказано в сообщении министерства.

Дипломаты указали, что северокорейские хакеры, в том числе эта группа, действуют по всему миру, пытаясь добыть технологии, связанные с разработкой оружия, спутников, с космической сферой. Тем самым они внесли свой вклад в разработку спутника КНДР, указали в министерстве. Нынешняя мера вводится в ответ на неудачную попытку запуска первого военного разведывательного спутника КНДР в среду, добавили в ведомстве.

После инаугурации президента Республики Корея Юн Сок Ёля в мае прошлого года Сеул вводит самостоятельные санкции против Пхеньяна в восьмой раз. Южная Корея и США также опубликовали совместную памятку в сфере безопасности с информацией о деятельности и приемах группировки. Документ также включает рекомендации по мерам предосторожности.