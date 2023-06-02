Лидер демократов заявил, что сделка по госдолгу США не скажется на сдерживании РФ и КНР

Чак Шумер заверил, что Сенат "не будет игнорировать потребности страны"

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) полагает, что достигнутые ранее администрацией и законодателями договоренности по повышению потолка госдолга страны не скажутся на выделении средств на сдерживание Соединенными Штатами России и Китая. Об этом он заявил в четверг, выступая в верхней палате Конгресса США, трансляцию вел телеканал C-SPAN.

"Данная сделка по потолку госдолга никоим образом не скажется на возможностях Сената ассигновывать дополнительные средства в чрезвычайных ситуациях для обеспечения того, чтобы наш военный потенциал был достаточным для сдерживания Китая, России и других наших противников, а также реагирования на имеющиеся и новые угрозы национальной безопасности <...>", - отметил законодатель. Шумер отнес к числу таких угроз проведение Россией специальной военной операции на Украине, "продолжающееся соперничество с Китаем", "растущую опасность" для Тайваня, а также действия Ирана, якобы угрожающие интересам США и их союзников на Ближнем Востоке.

"Сенат не будет игнорировать потребности нашей страны и не забудет о наших союзниках и партнерах, которые сталкиваются с угрозами со стороны самых опасных противников Америки", - заверил лидер демократического большинства в Сенате. Члены верхней палаты Конгресса США, как ожидается, в ближайшие часы проголосуют по законопроекту на основе договоренностей. В среду вечером его одобрила Палата представителей.

В конце прошлой недели Белый дом и республиканцы в Конгрессе достигли договоренностей о повышении потолка госдолга США до 1 января 2025 года. Согласованный сторонами законопроект предусматривает, что в 2024 финансовом году на оборону будет выделено $886 млрд, $121 млрд - на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд- на другие необоронные программы.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга. После этого Минфин США был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Американская администрация в последние месяцы призывала Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы были согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 5 июня. В таком случае, как она неоднократно подчеркивала, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике.