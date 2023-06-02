В КНДР раскритиковали генсека ООН за осуждения запуска ракеты-носителя со спутником

Глава отдела международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су заявил, что расценивает "ненадлежащее обращение" Антониу Гутерриша " как "несоразмерное вмешательство во внутренние дела"

ТОКИО, 2 июня. /ТАСС/. КНДР выступает с решительной критикой генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который осудил проведенный на этой неделе запуск ракеты-носителя с первым северокорейским разведывательным спутником. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы отдела международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су.

"Я решительно протестую против "заявления" генерального секретаря ООН, осуждающего запуск военного разведывательного спутника, и расцениваю его ненадлежащее обращение как крайне несправедливое, несоразмерное вмешательство во внутренние дела, нарушающее естественные суверенные права государства - члена ООН", - цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи слова представителя МИД.

В заявлении также отмечается, что КНДР имеет законное право на освоение космоса, а подобную риторику ООН в Пхеньяне считают "продуктом враждебной по отношению к КНДР политики США и их сторонников". Кроме того, в МИД КНДР считают, что Гутерриш как генсек ООН должен уделять большее внимание другим международным проблемам, требующим срочного решения, а не "вмешиваться в дела государства", осуществляющего свои суверенные права.

Гутерриш ранее выступил с осуждением запуска военного спутника КНДР. По его мнению, запуск с использованием технологий, применяемых в баллистических ракетах, идет вразрез с резолюциями Совета Безопасности ООН.

КНДР предприняла 31 мая попытку запуска первого военного разведывательного спутника. Радио "Голос Кореи" со ссылкой на Государственное управление по освоению космоса сообщило, что ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Власти КНДР отметили, что планируют провести повторный запуск в ближайшее время после выявления и исправления неполадок.

Пхеньян провел запуск четырех искусственных спутников Земли серии "Кванмёнсон" ("Сияющая звезда") в период с 1998 по 2016 год. Разработка и запуск военного разведывательного спутника были заявлены одной из важнейших целей на VI пленуме ЦК Трудовой партии Кореи в декабре прошлого года.