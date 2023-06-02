2 июня, 03:51
Военная операция на Украине

Трамп заявил о намерении организовать переговоры России и Украины, если станет президентом

Экс-президент США также сообщил, что у американских военных "нет боеприпасов"

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что если снова станет президентом, то организует прямые переговоры между Россией и Украиной.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"У наших военных нет боеприпасов, мы передали большое количество, почти все Украине. Мы поможем людям, но я хочу остановить войну, я не хочу, чтобы она продолжалась, - сказал политик в интервью телеканалу Fox News. - Я остановлю это за 24 часа".

"Я знаю обоих. <…> Я лажу с ним [президентом Украины Владимиром Зеленским], я лажу с [президентом России Владимиром] Путиным", - отметил Трамп.

"Я приглашу их в комнату [для переговоров]. Я знаю верный способ, номер один. Вы скажите одному, что вы ничего не получите, пока не будет договоренности, - полагает он. - <…> За 24 часа все эти вещи будут решены". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияТрамп, ДональдЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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