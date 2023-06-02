В Японии заявили, что следят за ситуацией вокруг ДСНВ

Генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно отметил, что Токио считает ДСНВ важным документом

ТОКИО, 2 июня. /ТАСС/. Правительство Японии внимательно следит за ситуацией вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно, отвечая на вопрос о решении США принять контрмеры, включающие прекращение обмена данными с Россией

Он отметил, что Токио считает ДСНВ важным документом, "способствующим стратегической стабильности между США и Россией". Мацуно также обратил внимание, что на саммите G7 в Хиросиме был принят совместный документ под названием "Хиросимское видение ядерного разоружения", в котором лидеры "семерки" призвали РФ вернуться к выполнению ДСНВ.

"Мы, как единственная страна, подвергшаяся [атомной] бомбардировке во время войны, следим за ситуацией и в то же время с учетом результатов саммита в Хиросиме будем действовать в сотрудничестве со странами G7", - сказал Мацуно.

В четверг Госдепартамент США сообщил, что Вашингтон с 1 июня прекращает предоставлять Москве данные о статусе и местонахождении своих систем, подпадающих под ДСНВ, а также отзывает визы, выданные российским специалистам для проведения инспекций на американской территории. Кроме того, прекращается передача уведомлений и телеметрических данных о запусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет на подводных лодках.

Хиросима, где в мае проходил саммит G7, подверглась американской атомной бомбардировке 6 августа 1945 года. В момент взрыва бомбы в Хиросиме, по разным оценкам, погибли от 70 до 100 тыс. человек. Общее число жертв ядерного удара по городу, включая тех, кто впоследствии умер от лучевой болезни, раковых и других заболеваний, превышает 333 тыс.