Сенат одобрил законопроект о повышении потолка госдолга США

Инициативу поддержали 63 члена верхней палаты Конгресса

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Сенат Конгресса США полного состава одобрил в четверг законопроект о повышении потолка госдолга с целью предотвращения дефолта в стране. Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.

В поддержку инициативы высказались 63 члена верхней палаты Конгресса, против - 36. "Законопроект одобрен", - заявил председатель слушаний.

В среду вечером инициативу приняла Палата представителей полного состава. Теперь документ будет отправлен президенту США Джо Байдену на подпись. Американский лидер ранее неоднократно призвал законодателей одобрить законопроект.

В конце прошлой недели Белый дом и республиканцы в Конгрессе достигли договоренностей о повышении потолка госдолга США до 1 января 2025 года. Согласованный сторонами законопроект предусматривает, что в 2024 финансовом году на оборону будет выделено $886 млрд, $121 млрд - на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд - на другие необоронные программы.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга. После этого Минфин США был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Американская администрация в последние месяцы призывала Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы были согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 5 июня. В таком случае, как она неоднократно подчеркивала, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике.