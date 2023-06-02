2 июня, 04:49
Выборы президента Турции

Источник: председателем первого после выборов заседания меджлиса будет соратник Эрдогана

Он также сообщил, что присяга президента республики запланирована в парламенте на 3 июня

АНКАРА, 2 июня. /ТАСС/. Первое заседание Великого национального собрания Турции (парламента) пройдет в пятницу под председательством лидера Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели, соратника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по коалиции. Об этом сообщил ТАСС источник в высшем законодательном органе республики.

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"Депутаты в меджлисе 28-го созыва сегодня принесут присягу. После этого состоится первая сессия под председательством самого старшего парламентария - господина Девлета Бахчели. На субботу в парламенте запланирована присяга господина президента Тайипа Эрдогана", - подчеркнул собеседник агентства.

В результате состоявшихся 14 мая парламентских выборов "Республиканский альянс", в который в том числе входят Партия справедливости и развития (ПСР) Эрдогана и ПНД, получил 323 места из 600 в парламенте Турции. При этом ПСР получила 268 мест, Новая партия благоденствия - пять, ПНД - 50. Народно-республиканская партия (НРП) займет 169 кресел, Хорошая партия - 43. Турецкая рабочая партия получает четыре мандата, а Партия зеленых левых, по спискам которой избирались кандидаты от прокурдской Партии демократии народов, получила 61 кресло. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипВыборы президента Турции
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