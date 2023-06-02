США оснастят F-16 ВВС Тайваня системой предотвращения столкновения с землей

Работы планируют проводить в первой половине 2024 года

ГОНКОНГ, 2 июня. /ТАСС/. США и Тайвань достигли договоренности об оснащении истребителей F-16 ВВС острова системой предотвращения столкновения с землей AGCAS. Об этом сообщила газета Liberty Times.

Работы будут проводиться в первой половине 2024 года на Тайване. Как отмечает издание, для этого истребители будут переданы тайваньской аэрокосмической корпорации AIDC (также известна как "Ханьсян"): с 2020 года эта компания совместно с американской Lockheed Martin создала в городе Тайчжун сервисный центр по обслуживанию F-16. Кроме того, ранее стороны договорились о долгосрочном размещении технических специалистов США на авиабазе ВВС Тайваня Жэньдэ в городе Тайнань.

В настоящее время F-16 ВВС Тайваня оснащены системой предупреждения о сближении с землей (EGPWS), которая дает сигнал пилоту о риске столкновения. В то же время AGCAS не только предупреждает летчика, но и способна в автоматическом режиме изменить курс истребителя и вывести самолет на безопасную высоту - эта функция предусмотрена на случай потери пилотом сознания из-за перегрузок.

Согласно ранее заключенным договоренностям, США должны к концу этого года завершить программу модернизации 141 истребителя F-16A и F-16B ВВС Тайваня до более современной модификации F-16V с обновленным бортовым компьютером, радаром с активной фазированной антенной решеткой и более современной авионикой. Стоимость этого проекта - около $4 млрд.

Кроме того, Тайбэй заказал в США еще 66 новых истребителей F-16V. Сделка была одобрена Госдепартаментом США в августе 2019 года. Первоначально поставки должны были начаться в 2023 году и завершиться в 2026 году. В то же время власти Тайваня уже сообщили, что США задерживают поставки из-за проблем с программным обеспечением для истребителей.

США являются одним из ключевых поставщиков вооружений Тайбэю. В настоящее время общий объем невыполненных или отложенных поставок оружия Тайваню со стороны США уже достиг около $20 млрд.

Статус острова

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.