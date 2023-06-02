Лукашенко поздравил итальянцев с Днем провозглашения республики

Президент Белоруссии заявил, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Римом

МИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Италией на основе накопленного опыта. Об этом говорится в поздравлении народу Италии с национальным праздником - Днем провозглашения Итальянской Республики, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Нужно беречь накопленный опыт двусторонних контактов. Уверен, плодотворное взаимодействие на пользу наших стран продолжится, а примеры успешного сотрудничества, которыми мы будем гордиться, в том числе в сферах торговли, туризма, культуры, будут множиться", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, независимо от внешних обстоятельств, народы Белоруссии и Италии стремятся к взаимопониманию, уважению и помощи. "Мы дорожим дружбой между нами и стараемся ее сохранить, потому что, как говорится в известной итальянской пословице, кто нашел друга - нашел сокровище", - говорится в поздравлении. Лукашенко отметил, что белорусов и итальянцев объединяет трепетное отношение к семье и детям, преданность своей земле, искренность по отношению к другим, дружелюбие и гостеприимство.