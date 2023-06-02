Токаев прибыл в Киргизию для участия в форуме Центральная Азия

В мероприятии в том числе примут участие лидеры Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также заместитель председателя кабинета министров Туркмении и председатель Евросовета

АСТАНА, 2 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в город Чолпон-Ату, где пройдет вторая встреча лидеров стран Центральной Азии и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"В аэропорту президента Казахстана встретил председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в мероприятии наряду с Токаевым примут участие лидеры Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также заместитель председателя кабинета министров Туркмении Нурмухаммет Аманнепесов.

Первая встреча глав государств Центральной Азии и председателя Европейского совета Шарля Мишеля состоялась в столице Казахстана 27 октября 2022 года. В ходе нее Токаев, в частности, призвал к укреплению взаимного доверия и духа сотрудничества "в сердце Евразии". Он также выразил убеждение, что торговля между странами должна иметь более сбалансированную структуру. При этом глава государства выразил убеждение, что потенциальной для сотрудничества могла бы стать сфера "зеленой" энергетики.

19 мая 2023 года в Алма-Ате прошел второй экономический форум Центральная Азия - Европейский союз, на котором обсуждались вопросы углубления межрегионального сотрудничества и дальнейшие шаги по реализации взаимодействия между странами региона и ЕС в трех ключевых приоритетных областях: переход к "зеленой" экономике и цифровой трансформации, улучшение деловой среды в Центральной Азии, а также меры по расширению торговли и транспортной взаимосвязанности.