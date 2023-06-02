По данным The Guardian, беспилотник принял такое решение, чтобы оператор не мешал его усилиям по выполнению своей задачи

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. В США в ходе имитационных испытаний беспилотник ВВС, управляемый искусственным интеллектом (ИИ), принял решение убить оператора, чтобы тот не мешал его усилиям по выполнению своей задачи. Об этом в пятницу сообщила газета The Guardian.

"Система начала понимать, что, хотя она и определила угрозу, иногда человек-оператор приказывал ей не уничтожать эту угрозу, однако за поражение цели она получила очки. [И система] приняла решение убить оператора, потому что он мешал ей выполнить задачу", - заявил полковник Такер Гамильтон, начальник отдела испытаний и операций ИИ ВВС США. Он также добавил, что "нельзя говорить об искусственном интеллекте, в целом интеллекте, машинном обучении, автономии, если при этом умолчать об этике и ИИ".

Это не первые испытания, в ходе которых военные США внедрили искусственный интеллект в боевую машину. Так, они недавно использовали ИИ для управления истребителем F-16.

Ранее как политики, так и лидеры крупнейших компаний призывали усилить регулирование в сфере ИИ. В апреле Илон Маск заявил, что необходимо осуществлять государственный контроль в области искусственного интеллекта, поскольку эта технология может представлять угрозу для людей.