Орбан сообщил, что правительство Венгрии не допустит войны с Россией

Премьер-министр Венгрии ранее заявлял, что лидеры Евросоюза пытаются втянуть его страну в конфликт на Украине, призывая ее начать поставки оружия Киеву

БУДАПЕШТ, 2 июня. /ТАСС/. Нынешнее правительство Венгрии никогда не будет воевать с Россией и не позволит втянуть себя в конфликт на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Журналисты попросили его прокомментировать недавнее высказывание представителя оппозиции, мэра Будапешта Гергея Карачоня о том, что Венгрия якобы "уже находится в состоянии войны с Россией". "Если кто-то, не вставая со своего кресла, говорит такие вещи, то он просто не в своем уме", - ответил премьер. По его словам, ни один здравомыслящий человек, который слышал о Второй мировой войне, не позволит себе такие заявления. "Пока нынешнее правительство находится у власти, Венгрия не будет воевать [с Россией]", - подчеркнул Орбан.

Ранее он неоднократно заявлял, что лидеры Евросоюза и другие страны ЕС пытаются втянуть Венгрию в конфликт на Украине, призывая ее начать поставки оружия Киеву, но его страна "находится на стороне мира". Правительство Венгрии с самого начала украинского конфликта последовательно призывает противоборствующие стороны к прекращению огня и началу мирных переговоров.