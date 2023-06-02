В Зимбабве запретили критику правительства перед августовскими выборами

Основными противниками на выборах станут оппозиционная Гражданская коалиция за перемены и правящая партия "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт"

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Парламент Зимбабве объявил вне закона критику правительства ввиду приближающихся президентских и парламентских выборов, которые пройдут в августе. Об этом сообщила газета The Guardian.

Основными противниками на предстоящих выборах станут оппозиционная Гражданская коалиция за перемены (ГКП) и правящая партия "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ).

"ЗАНУ-ПФ превратила нашу великую нацию в аванпост тирании", - заявила официальный представитель оппозиции Фадзаи Махере. Она также добавила, что этот закон "не сработает, потому что зимбабвийцы идут на выборы с одной миссией - добиться перемен в Зимбабве. Никакой панический деспотизм ЗАНУ-ПФ не встанет на пути перемен, время которых пришло".

"Патриотический" законопроект о внесении поправок в уголовный кодекс республики содержит пункт, предусматривающий уголовную ответственность за "умышленное нанесение ущерба суверенитету и национальным интересам Зимбабве". В соответствии с положениями документа его нарушение грозит лишением свободы на срок до 20 лет.

Всеобщие выборы пройдут в стране 23 августа. От правящей партии на второй срок будет баллотироваться нынешний президент Эммерсон Мнангагва. Главным соперником 80-летнего лидера станет Нельсон Чамиса, юрист и пастор, возглавляющий недавно созданную ГКП.