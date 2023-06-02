Орбан заявил о необходимости не допустить украинского контрнаступления

По словам премьер-министра Венгрии, возможное контрнаступление приведет лишь к новым жертвам конфликта, в первую очередь со стороны Украины

БУДАПЕШТ, 2 июня. /ТАСС/. Правительство Венгрии считает, что необходимо не допустить контрнаступления украинской армии, потому что оно приведет лишь к новым жертвам конфликта, в первую очередь со стороны Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в программе радиостанции Kossuth.

Комментируя по просьбе журналистов сообщения о подготовке Вооруженных сил Украины к контрнаступлению, он сказал: "Проведение крупных стратегических наступлений - это кровавая бойня. Даже такой человек, как я, имеющий всего лишь полуторагодичный опыт службы в армии, знает, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся". "Прежде чем украинцы начнут контратаку, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров", - подчеркнул Орбан.