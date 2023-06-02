Правительство Украины обязали рассмотреть требование уволить министра культуры

По мнению автора обращения, деятельность Александра Ткаченко привела к стагнации в культурной сфере страны

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Петиция на сайте правительства Украины с обращением к его главе Денису Шмыгалю инициировать увольнение министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко набрала 25 тыс. голосов, что обязывает власти дать на нее публичный ответ.

"Просим премьер-министра Украины подать представление в Верховную раду об освобождении от должности министра культуры и информационной политики Александра Владиславовича Ткаченко в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей", - говорится в тексте петиции.

По мнению автора обращения, деятельность Ткаченко на посту главы ведомства привела к стагнации в культурной сфере страны.

Согласно законодательству Украины, ответ на электронную петицию публикуется на официальном сайте органа, которому она адресована, не позднее следующего рабочего дня после окончания ее рассмотрения, а также направляется автору в письменном виде.