Repubblica сообщила о серьезном дефиците в Европе снарядов из-за военной поддержки Киева

По данным газеты, не хватает, в частности, снарядов и взрывчатки для боеголовок

РИМ, 2 июня. /ТАСС/. Европа испытывает ощутимый дефицит боеприпасов из-за военной поддержки Киева. Как сообщает в пятницу газета La Repubblica, не хватает, в частности, снарядов и взрывчатки для боеголовок.

При этом, по информации издания, Киев не сможет начать контрнаступление, пока не накопит достаточных запасов.

США уже удвоили производство - с 200 тыс. до 400 тыс. снарядов в год, а в 2025 году они рассчитывают превысить 1 млн. При этом в Европе этот показатель находится на уровне 50 тыс. Как пишет La Repubblica, финансирование, предоставленное Брюсселем, направлено на изменение положения дел, однако цель выпускать 1 млн 155-миллиметровых снарядов "каждые двенадцать месяцев кажется очень амбициозной".

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС ставит задачу передать Украине еще 1 млн боеприпасов в ближайшие 12 месяцев. Он сообщил, что 24 страны ЕС присоединились к инициативе о расширении производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм, на что выделено €1 млрд. Боррель уточнил, что Европейское оборонное агентство занимается этим вопросом.