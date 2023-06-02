В Бразилии заявили, что Запад должен учитывать опасения России по поводу безопасности

Специальный помощник президента страны по международным делам Селсу Аморим считает, что национальная безопасность для РФ стала одной из главных забот из-за ее окружения странами НАТО

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Специальный помощник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным делам Селсу Аморим считает, что Запад должен принять во внимание опасения России по поводу ее безопасности. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью газете Financial Times.

Аморим полагает, что национальная безопасность для России стала одной из главных забот из-за ее окружения странами НАТО. Запад должен "принимать во внимание" опасения Москвы, заявил помощник президента Бразилии. Он также отметил, что воинственная позиция западных стран по отношению к России может спровоцировать более масштабный конфликт.

"Мы не можем судить об этой ситуации (озабоченности России своей безопасностью - прим. ТАСС) по последним полутора годам. Она не меняется десятилетиями. [У России] есть опасения, которые необходимо учитывать. Это не вина Украины, она лишь жертва последствий холодной войны", - заявил Аморим газете.

Ранее он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и объяснил ему суть мирной инициативы Бразилии о создании группы посредников для будущих переговоров между Киевом и Москвой.

В середине апреля в Пекине Лула да Силва призвал США прекратить подогревать конфликт на Украине и перейти к поиску его мирного решения. По мнению президента Бразилии, в настоящее время требуется активно искать страны, которые наряду с ней и Китаем были бы готовы выступить посредниками в российско-украинских переговорах. Ранее Лула да Силва заявил, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога Москвы и Киева, подчеркивая, что готов при необходимости выступить посредником для проведения переговоров между лидерами России и Украины.