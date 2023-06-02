В Белоруссии внесли в список экстремистских материалов страницу Тихановской в Instagram

Сотрудники прокуратуры установили, что в этом аккаунте публикуют призывы к организации и проведению незаконных собраний и митингов, а также другой экстремистской деятельности

МИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Суд Гомельского района по заявлению заместителя прокурора района Александра Шинкарева признал информацию на странице экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) экстремистскими материалами. Об этом сообщила газета Гомельского района "Маяк".

"Суд принял решение об удовлетворении заявленных прокуратурой требований, сообщил Александр Шинкарев", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Шинкарев напомнил, что распространение и хранение экстремистских материалов, а также подписка на ресурсы, признанные экстремистскими, влечет установленную законом ответственность.

По данным прокуратуры, на страницу Тихановской подписано 153 тыс. человек, там содержится около 1,5 тыс. публикаций. Сотрудниками прокуратуры установлено, что на этой странице публикуют призывы к организации и проведению незаконных собраний и митингов, а также другой экстремистской деятельности.