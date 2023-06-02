В Лондоне сообщили, что у Запада заканчивается оружие, которое можно передать Киеву

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, союзники Украины вынуждены закупать больше вооружений для Киева, поскольку не могут предоставлять его из национальных запасов

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. У Великобритании и других союзников Украины иссякают запасы вооружений, которые они могут предоставить Киеву. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете The Washington Post, опубликованном в пятницу.

"Мы все видели реальность, которая заключается в том, что у всех нас заканчивается [оружие]", - сказал Уоллес. По его словам, союзники Украины вынуждены закупать больше вооружений для Киева, поскольку не могут предоставлять его из национальных запасов. При этом глава британского Минобороны подчеркнул, что Запад по-прежнему намерен предоставлять вооружения и финансирование Украине, не подталкивая Киев к переговорам с Москвой.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству Bloomberg, что странам альянса необходимо нарастить производство оружия, так как запасы вооружений истощились из-за поставок Киеву.