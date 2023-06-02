Орбан считает, что сторонники мира находятся в Евросоюзе в явном меньшинстве

По словам премьер-министра Венгрии, его страна продолжит на всех форумах призывать к прекращению огня и началу переговоров по урегулированию конфликта на Украине

БУДАПЕШТ, 2 июня. /ТАСС/. Венгрия принадлежит к лагерю мира и поэтому находится в явном меньшинстве в Евросоюзе, но все равно продолжит на всех форумах призывать к прекращению огня и началу переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в программе радиостанции Kossuth.

"Внутри ЕС подавляющее большинство против нас, они вцепились нам в глотку, трудно быть единственным премьер-министром, представляющим партию мира", - сказал глава правительства. По его словам, помимо Венгрии против продолжения военных действий на Украине активно выступают лишь Ватикан и Турция. Есть еще "пара исключений в Евросоюзе", в то время как все остальные страны ЕС рассчитывают, что конфликт может быть разрешен военным путем. В связи с этим у Венгрии сохраняются разногласия с союзниками по ЕС и НАТО, "но это нормально", считает Орбан.

Он по-прежнему убежден, в украинском конфликте не может быть победителей, только проигравшие. В связи с этим он полагает, что противоборствующие стороны могли бы достичь гораздо большего для себя путем переговоров "и им следовало с самого начала стремиться к миру". "Думаю, что сторонники мира были правы", когда призывали продолжить переговоры, сказал премьер. Он заверил, что Венгрия по-прежнему будет использовать любую возможность, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине.