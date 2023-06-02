Зампред парламента Китая посетит инаугурацию Эрдогана

Церемония состоится 3 июня

ПЕКИН, 2 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Постоянного комитета (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Дин Чжунли будет присутствовать на инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"По приглашению турецкого правительства специальный представитель председателя КНР Си Цзиньпина и заместитель председателя ПК ВСНП Дин Чжунли отправится в Турцию для участия в церемонии президентской инаугурации Эрдогана, которая пройдет 3 июня в Анкаре", - сообщила официальный представитель МИД КНР.

Как сообщил ранее ТАСС источник в политических кругах Анкары, Эрдоган в субботу в районе 14:00 по местному времени (совпадает с мск) прибудет в парламент, где примет присягу. В 15:00 он посетит мавзолей основателя Турецкой Республики Кемаля Ататюрка, откуда отправится в президентский комплекс Бештепе, где примет зарубежных представителей, прибывших в Турцию по случаю его инаугурации. Там же он даст в их честь ужин и в районе 22:00 огласит состав нового правительства.

Центризбирком Турции 1 июня обнародовал окончательные итоги второго тура выборов президента, которые состоялись 28 мая. В соответствии с результатами выборов Эрдоган признан переизбранным главой государства с 52,18% голосов избирателей, его соперник - лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - получил 47,82% голосов.