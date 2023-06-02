Эксперт считает, что США и НАТО не должны вмешиваться в ситуацию вокруг Косова

Проблему нельзя решить силовым путем, отметил исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци

ШАНХАЙ, 2 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. США и другие страны НАТО не должны вмешиваться в косовский вопрос, проблему нельзя решить силовым путем. Такое мнение высказал в пятницу корреспонденту ТАСС исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци.

"С точки зрения международного права и международных норм я всегда придерживался уважения суверенитета и территориальной целостности Сербии и выступаю против любых форм внешнего вмешательства. Полагаю, что вопрос Косова должен решаться в рамках соответствующих резолюций СБ ООН, заинтересованные стороны должны искать взаимоприемлемые решения путем диалога и консультаций. Политическое вмешательство со стороны США и других стран НАТО недопустимо", - сказал эксперт.

По его словам, в настоящее время, судя по ситуации, вокруг Косова назревает "небольшой кризис", вероятность перерастания которого в "большой" не очень велика. "В нынешних условиях Косово и Сербия не могут решить вопрос силовым путем", - указал он. Эксперт напомнил, что президент Сербии Александар Вучич заявлял, что для защиты прав и интересов сербов в Косове необходимо использовать законные средства.

"В конфликте между Сербией и Косовом третья сторона должна быть честной и непредвзятой по отношению к какой-либо из сторон, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта между двумя сторонами. Поэтому ЕС должен организовать НАТО не только для защиты Косово, но и для того, чтобы установить максимально справедливые отношения между Косовом и Сербией. Всем сторонам по-прежнему предстоит искать взаимоприемлемое решение, чтобы не допустить перерастания косовского вопроса в кризис", - полагает Сунь Ци.

По мнению эксперта, вопрос Косова в какой-то степени похож на украинский. Обе этих проблемы появились в одном случае после распада Советского Союза, а в другом после распада Югославии. Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость и получила поддержку стран НАТО, напомнил он. "Если страны НАТО используют военные средства для вмешательства во внутренние дела Сербии в своих собственных интересах или захотят свергнуть власть в Сербии, то весьма вероятно, что разразится новая война", - сказал он, добавив, что эта война будет не только между Сербией и Косовом, но, весьма вероятно, она станет внутренним геополитическим конфликтом в Европе.