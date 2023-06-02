2 июня, 07:36,
обновлено 2 июня, 07:44

Эмиссар КНР: Россия, Украина и ЕС выразили стремление к урегулированию украинского кризиса

Ли Хуэй также подтвердил готовность стран поддерживать диалог с Китаем

ПЕКИН, 2 июня. /ТАСС/. Россия, Украина и страны ЕС в ходе международной поездки специального представителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя выразили стремление к мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом он заявил на брифинге Китайской ассоциации общественной дипломатии.

"Первое, что я явно почувствовал, была положительная оценка всеми соответствующими сторонами усилий китайской стороны. Все надеются на мирное урегулирование [украинского] кризиса", - сообщил он.

Как уточнил Ли Хуэй, как РФ, так и Украина, а также Евросоюз поддерживают позицию Китая, который стремится к урегулированию конфликта политическими методами. "Все они готовы тесно взаимодействовать и поддерживать диалог с КНР", - добавил он.

Ли Хуэй 15-26 мая посетил Украину, Польшу, Францию, ФРГ, штаб-квартиру ЕС и Россию. В ходе этой поездки он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, с дипломатами указанных стран, в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Главной целью, как он подтвердил, было обсуждение украинского конфликта. 

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