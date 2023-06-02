Министр обороны Пакистан считает, что МВФ вмешивается во внутренние дела страны

Хаваджа Мухаммад Асиф назвал очень сложной ситуацию с обеспечением правопорядка в стране

ИСЛАМАБАД, 2 июня. /ТАСС/. Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) допустил вмешательство во внутренние дела Пакистана, указав правительству страны на необходимость решать внутриполитические проблемы "мирным путем в соответствии с конституцией и верховенством закона".

"Да, это вмешательство МВФ в наши внутренние дела. Сейчас в Пакистане действительно очень сложная ситуация с обеспечением правопорядка, но я считаю, что мировой кредитор должен оценить положение с соблюдением закона и в других странах", - приводит слова министра газета The Express Tribune.

По словам Асифа, пакистанские власти предпринимают усилия по восстановлению стабильности в стране после насильственных акций протеста сторонников бывшего премьер-министра Имрана Хана, вызванных его временным арестом в начале мая. "После этого в Пакистане произошел мятеж, угрожавший существованию государства. Меры правительства по борьбе с этой угрозой соответствовали сложившейся ситуации", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Ранее на этой неделе руководитель миссии МВФ в Пакистане Натан Портер фактически поставил продолжение финансовой помощи Исламабаду со стороны фонда в зависимость от отказа властей от силовой борьбы с беспорядками и рекомендовал им в отношении оппозиции "руководствоваться конституцией и верховенством закона".

Хан был взят под стражу 9 мая на основании ордера на арест по делу о коррупции и использовании принадлежащего ему и его супруге фонда "Аль-Кадир траст" для отмывания денег. Его арест вызвал массовые демонстрации протеста оппозиции в крупных городах, в ходе которых сторонники ДЗС вступали в столкновения с полицией, поджигали автотранспорт и нападали на военные объекты. Более 4 тыс. манифестантов были задержаны. 10 человек погибли, свыше 300 пострадали. Хан был освобожден 12 мая под залог. Действие ордера на его арест было приостановлено до 19 июня.