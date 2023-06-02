В КНР заявили, что партнерство Китая и России выгодно миру

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй сообщил, что его страна готова к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами ради политического урегулирования украинского кризиса

ПЕКИН, 2 июня. /ТАСС/. Китайско-российское всеобъемлющее партнерство выгодно всему миру, и власти КНР будут помогать решению проблемы Украины путем диалога со всеми сторонами, включая РФ. Об этом заявил специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй.

"КНР и Россия продвигают всеобъемлющее стратегическое партнерство, оно осуществляется в интересах обеих странам и их народов и выгодно всему миру. <...> Китай готов к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами ради политического урегулирования украинского кризиса", - сообщил он на брифинге Китайской ассоциации общественной дипломатии в Пекине по итогам своей международной поездки.

Как уточнил Ли Хуэй, отношения Китая и РФ отличаются от политики отдельных государств, которые "провоцируют конфронтацию и усиление блокового мышления в мире". "Отношения КНР и России опираются на принципы взаимного уважения, мирного сосуществования, на сотрудничество и взаимную выгоду, это взаимодействие между двумя ведущими державами в новую эру", - подчеркнул китайский дипломат.

Он добавил, что тесные контакты, поддерживаемые между Пекином и Москвой, не нацелены против какой-либо третьей стороны.