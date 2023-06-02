2 июня, 08:29
Военная операция на Украине

Китай высоко оценил усилия МАГАТЭ по защите ядерных объектов

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что Пекин "призывает все связанные стороны придерживаться принципов гуманности, научной рациональности, переговоров и сотрудничества, строго соблюдая "Конвенцию о ядерной безопасности" и другие международные юридические нормы

ПЕКИН, 2 июня. /ТАСС/. Китай высоко оценивает усилия генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси и его организации по обеспечению безопасности ядерных объектов на Украине. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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"Китай высоко оценивает усилия генерального директора Гросси и поддерживает его и МАГАТЭ в их конструктивной роли содействия безопасности и защиты ядерных объектов", - отметила официальный представитель МИД КНР.

По ее словам, Китай "призывает все связанные стороны придерживаться принципов гуманности, научной рациональности, переговоров и сотрудничества, строго соблюдая "Конвенцию о ядерной безопасности" и другие международные юридические нормы. Китай также призывает избегать любых действий, которые могут угрожать ядерным объектам и сделать все возможное, чтобы избежать нештатных ситуаций".

Ранее Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ уже приняла меры, соответствующие предложениям Гросси.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. 

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