Китай высоко оценил усилия МАГАТЭ по защите ядерных объектов

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что Пекин "призывает все связанные стороны придерживаться принципов гуманности, научной рациональности, переговоров и сотрудничества, строго соблюдая "Конвенцию о ядерной безопасности" и другие международные юридические нормы

ПЕКИН, 2 июня. /ТАСС/. Китай высоко оценивает усилия генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси и его организации по обеспечению безопасности ядерных объектов на Украине. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай высоко оценивает усилия генерального директора Гросси и поддерживает его и МАГАТЭ в их конструктивной роли содействия безопасности и защиты ядерных объектов", - отметила официальный представитель МИД КНР.

По ее словам, Китай "призывает все связанные стороны придерживаться принципов гуманности, научной рациональности, переговоров и сотрудничества, строго соблюдая "Конвенцию о ядерной безопасности" и другие международные юридические нормы. Китай также призывает избегать любых действий, которые могут угрожать ядерным объектам и сделать все возможное, чтобы избежать нештатных ситуаций".

Ранее Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ уже приняла меры, соответствующие предложениям Гросси.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.